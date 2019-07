Premières Pluies À Dakar : Enfin L’eau Est Là

Enfin, le ciel ouvre ses vannes sur la capitale ainsi que dans de nombreuses autres villes du Sénégal où la pluie continuait à se faire désirer.

A Dakar, vers 4 heures que les premières gouttes d’eau de 2019 sont tombées. Une pluie qui s’est quelque peu arrêtée avant de reprendre plus belle.

Ce mercredi, l’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin NDIAYE, recommandait des prières. «L’hivernage 2019 tarde à s’installer dans notre pays, suscitant interrogations et inquiétudes dans l’esprit des paysans. Face à une telle situation, nous ne pouvons pas rester désespérés et résignés, comme ceux qui n’ont pas d’espérance», indiquait le religieux dans un communiqué. Avant d’ajouter : «Prions avec force le Seigneur pour qu’il nous prenne en grâce et nous bénisse afin que notre terre donne son produit à la faveur d’un hivernage pluvieux et paisible».

Il semble que les prières ont été entendues.









WALFNet