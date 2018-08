Premières pluies : Dakar déjà dans les eaux !

La banlieue dakaroise n’est pas prête d’oublier l’averse tombée dans la nuit du mercredi. Il a suffi d’une pluie pour que les rues et routes de la banlieue soient dans les eaux. La route nationale est méconnaissable et totalement couverte d’eau. Cette situation a créé une grande difficulté dans la mobilité urbaine et un calvaire pour les travailleurs qui deviennent victimes des embouteillages.









A Grand Mbao, même la mairie de la commune est submergée et aux environs de la Patte-d’Oie, la circulation roule au ralenti et le pont est à la merci des flots. Pourtant il y a peu de temps la population s’interrogeait sur les raisons de la rareté des pluies. Cette averse tombée ces dernières heures fera surement passer aux Sénégalais l’envie de voir le ciel ouvrir ses vannes.