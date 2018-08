Préparatifs de la Tabaski- Cette dame a perdu l'oeil en voulant poser des cils artificiels !

La pose des cils artificiels devient de plus en plus fréquente chez les filles et femmes Sénégalaises.

Véritable atout de beauté cette pratique n’est pas sans conséquences sur la santé de celles qui s’y adonnent.

Dakarposte publie l'image de cette dame , qui habite à Niary Talli; laquelle a malheureusement perdu l'oeil en posant des cils artificiels