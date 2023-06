Présélection Afrobasket 2023: Aya Traoré et Fatou Dieng font leur retour en équipe nationale à 39 ans

Le sélectionneur de l’équipe nationale de basket-ball féminin a publié une liste de 19 joueuses présélectionnées pour l’Afrobasket Rwanda 2023. Une sélection de Moustapha Gaye marquée par le retour de Aya Traoré et Fatou Dieng qui fut des cadres de l’équipe du Sénégal.A 39 ans Aya a été championne d’Afrique avec les Lionnes en 2009 et 2015. Mais depuis quelque temps, elle a été reléguée au second plan à cause de la concurrence. Malgré son âge avancé, elle a pu, cette saison, reprendre du poil de la bête avec une distinction de Mvp de la Liga Femenina 2 (Espagne).Tout comme Aya, Fatou Dieng (39 ans) a aussi été championne d’Afrique en 2009 et 2015. Mais elle a disparu des radars depuis quelques années.seneweb