Présidence FSF : Consensus autour d'Augustin ? Mbaye Diouf Dia et Saer Seck signent, pas Mady Touré

Une tendance se dessine pour les prochaines élections de la fédération sénégalaise de football.



En effet, la commission chargée du consensus autour du prochain mandat du comité exécutif s'est réunie ce jeudi à 11h à Eden Rock en présence des quatre candidats déclarés : le président sortant Augustin Senghor, Mady Touré, Mbaye Diouf Dia et Saer Dieye Seck.



Après neuf tours d'horloge, Mbaye Diouf Dia et Saer Seck respectivement président de Mbour Petite Côte et Diambars, ont accepté que le candidat Augustin Senghor conduise un programme consensuel découlant de la fusion des programmes des différents candidats.



Le patron de Génération Foot, Mady Touré, a préféré ne pas approuver cette décision avant de consulter sa base. Il rendra sa décision au plus tard le 30 juillet.



D'après certaines indiscrétions, il a signifié aux autres candidats qu'il s'apprettait même à rallier le nord du pays pour continuer les exposés de son programme.





























seneweb