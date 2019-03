Présidence : Les 300 Membres du cabinet de Macky Sall libérés aujourd'hui

Après le gouvernement, c'est autour du cabinet de dire adieu à Macky Sall. Selon L'As, qui donne la nouvelle, le directeur de cabinet du chef de l'État, Me Oumar Youm, et toute son équipe sont convoqués aujourd'hui au Palais pour les remercier après leurs bons et loyaux services. Ce n'est pas tout. Macky Sall va en profiter pour décharger tous les membres de son cabinet de leurs fonctions. Ce, afin de se conformer à la loi.

Il s'agit du son Dircab et de son adjoint, du chef de cabinet et de son adjoint, des ministres d'État et ministres conseillers, des ambassadeurs itinérants, des conseillers spéciaux et techniques, des chargés de mission... Tout ce beau monde, environ 300 personnes, arrive en fin de contrat le 2 avril prochain, jour de la prestation de serment du chef de l'État. Le journal indique que, pour son second mandat, Macky Sall a décidé de réduire drastiquement son cabinet.