Présidence de l'ASC Ndiambour : l'ancien ministre Moustapha Diop jette l'éponge

Moustapha Diop n'est plus le président de l'Asc Ndiambour. Après six ans passés à la tête du club lougatois, l'homme d'affaires et ancien ministre sous le régime du président Macky Sall a décidé de passer le témoin.



« Ils ne veulent pas que je parte, mais c'est comme ça. Je dois passer le témoin à un autre. Il faut qu'on me comprenne. Je ne suis ni entraîneur ni joueur, tout ce que je peux faire, c'est aider le club financièrement. Comme tous les Lougatois, j'ai le Ndiambour dans le cœur. Tout ce qui fera avancer le Ndiambour, je continuerai à le faire », a déclaré Moustapha Diop. Pour rappel, lors de la saison écoulée, le Ndiambour avait terminé à la 12ème place en Ligue 2.

























































seneweb