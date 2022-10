Présidence en RDC : J’y suis J’y reste !

La boulimie pouvoiriste nourrie à la complice mamelle occidentale



Pays grenier, l’un des pays les plus nantis en ressources naturelles, la RDC étonne par son classement parmi les nations les plus pauvres de la planète. La preuve par des constats bavards.



Sa population végète majoritairement dans une misère endémique. La faute à un Etat incapable de remplir ses obligations régaliennes, du fait de crises qui, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, l’ont désarticulé, liquéfié son autorité, plombé son économie et fait perdre à la société ses repères moraux.



Récurrentes, les guerres, surtout à l’Est du pays, accompagnées de massacres massifs, viols et autres innommables crimes, inscrivent la RDC sur la liste noire des violeurs mondiaux des droits de l’Homme, dont les violences sexuelles faites à la femme.



De ce fatras nauséeux, socio-politiquement parlant, les élections, douteuses de 2018, accouchaient l’espoir de changement qualitatif. Espoir jamais réalisé, hélas… Les violences consécutives à ces conflits armés précipitent le pays vers un gouffre abyssal.



La déchéance morale des élites, la gestion chaotique des finances publiques, le pillage des ressources naturelles et la corruption systémique ont transformé le pays en une jungle inextinguible, au grand mépris du Peuple congolais.



Magistrature alimentaire



Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président Tshisekedi a mis en place une stratégie de jouissance gargantuesque et systématisé l’élimination des concurrents potentiels, au départ tous partenaires et/ou amis.



Première victime, son partenaire de la coalition CASH et ex Directeur de cabinet, humilié dans un procès inique et qui, aujourd’hui, amnistié et envoyé en mission de paix à l’Est du pays, n’ose même pas prononcer le nom de son bienfaiteur devant les foules qui en ont marre.



De même, la personne qui a falsifié les résultats des élections et lui a offert la présidence sur un plateau en or, en échange de sa protection, a été trahie. Quel Judas !



Comble de machiavélisme, l’attaque en ligne contre son propre Parti Politique, avec le Secrétaire Général de l’UDPS jeté en prison, tout comme son Conseiller Spécial en matière de Sécurité !



Fort de deux machines étatiques, Tshisekedi fabrique des faux dossiers juridiques et lance des poursuites. L’ex Pm, Matata Mponyo, est dans la trappe et des actions sont élaborées contre l’ex gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi.



Congolitude



Dotée de ressources intarissables dans des comptes offshores, en atteste le récent déballage de l’ancien Sg de l’UDPS, une armée, mise en place, spolie les finances publiques, pille les mines et brade les carrés pétroliers pour une « famille » présidentielle logée dans le Lualaba, pour se repaître d’une boulimie pouvoiriste à la Bokassa.



Outre la complicité d’apparatchiks locaux, la communauté internationale moralisatrice, murée dans un silence connivent, semble, comme toujours, tolérer et accompagner les mal élus/tricheurs : 2006 Joseph Kabila contre JP Bemba ; 2012 Joseph Kabila contre Etienne Tshisekedi et 2018 Felix Tshisekedi qui subtilise la victoire de Martin Fayulu.



Sombre avenir



Dans ces conditions, comment envisager des élections enfin justes, transparentes et inclusives en 2023, comment redonner l’espoir aux jeunes désespérés qui choisissent d’affronter forêts, déserts et mers pour rallier un ailleurs “meilleur” ? L’Occident devra souffrir de des vagues déferlantes tant qu’il restera le complice silencieux et complaisant des fraudes électorales, des évasions fiscales et des transferts offshores, pour des carrés miniers ?



Mais in fine, la clé du changement reste congolaise. Soyons le changement que nous voulons voir.

[source:afriquemidi.com]