Président ,ces menaces inappropriées et à tout bout de champ,ne vous honorent guère ... (Par Samba Dieng)

Mr le Président

Très cher ami MS

Président de grâce cette casquette de politicien ne sied pas avec cette très haute fonction

Bien avant les municipales, vous avez multiplié vos actions politico jpoliticiennes délaissant la République,son mal gouvernance,ses scandales dénoncés à un rythme effarant,faisant la une des journaux,particulièrement celle de LIBÉRATION de votre ami et camarade de Parti YC MB

Depuis les investitures des municipales,avec vos listes officielles et celles de la défiance,vos partisans ont fini par ne plus savoir à quelle liste se fier

Un groupe dirigé par Yakham (depuis lors aphone)annonçait la sévérité des sanctions prévues pour les dissidents

Un autre,dans le secret du Palais dirigé par Mam Mb Niang,s’oppose énergiquement aux candidats du Parti,suivi du très tonitruant FARBA

Votre bénédiction a alourdi la chute et a servi de justification à ces grands perdants aux moyens démesurés rendant cette victoire plus que prestigieuse



Depuis lors,malgré votre satisfecit et les barouds d’honneur de vos partisans,l’état et ses actes régaliens semblent être reléguée au profit d’une reconquête d’un électorat surtout juvénile perdu(a jamais ??)

Depuis cette audience sur-médiatisée accordée à ce renégat, voleur de confiance ,vous semblez ne pas être dérangé par cette vague de réprobation,cette indignation plus que justifiée

L’ÉTAT est au ralenti, le parrainage et le débauchage des élus sont érigés en mode de gouvernance

Comme à la chasse,les transhumants(trophées)sont exhibés et photographiés malgré eux

Toute honte bue, un sourire obligé , ils peinent à convaincre sur le bien fondé de leurs actes répréhensibles

Ils viennent de trahir leurs électeurs,vendanger leur honneur et leur avenir politique,espérant demain un poste de Ministre,PCA et autres nominations hypothéquant à jamais toute prétention à un mandat électif



Président le premier acte posé par ces élus dénature,tout en jetant l’opprobre à juste raison sur la chose politique et ses servants

Le Peuple,même dans votre camp,déçu,regrette au fond d’eux même de leur avoir permis d’être ceint de l’emblème National 🇸🇳

Avec tout le respect que ma modeste personne vous doit,et cette amitié sincère(a sens unique)qui me lie à vous,je n’ose pas du tout croire que vous avez le droit de dévaloriser ce titre de politicien,pour ensuite venir jeter le discrédit sur le wakh sa khalat débridée de cette mafia Kacc-kacci née de votre imagination

Mr le PRÉSIDENT remettez la casquette de l,État,de la République,parlez nous du Gaz du Pétrole (Poutine oblige)du Ter et ses 100 jours,du BRT,l’embargo de la CDEAO,l’affaire des "deux citoyens"ce fameux délit ou complot ,qui a fini par déborder avec ces 14 morts à élucider,des séries macabres dans les structures de santé,des accidents mortels récurrents,de la recrudescence des agressions et surtout des détournements tout azimuts(un peu partout où les deniers sont confiés aux responsables de votre Parti)de la pénurie du kérosène,des problèmes de l’eau, de l’éducation,de la léthargie des corps de contrôle(IGE,Ofnac,CREI,Cour des Comptes,ARMP……)surtout de l’avenir de cette jeunesse que vous tentez d’amadouer avec votre Jokko et de cette sucette sans saveur de KHEUYOU NDAW YI

Président ,ces menaces inappropriées et à tout bout de champ,ne vous honorent guère, ne peuvent prospérer,surtout avec ce climat de suspicion entretenu par vos thuriféraires sur votre intention de vouloir bafouer les règles établies par la constitution



Karim est revenu de Paris pour vous affronter

Khalifa ,après s’être investi pleinement à vous installer au Palais,a refusé le diktat de vos ouailles ,pour aller endurer pendant de bonnes années,les rigueurs carcérales comme l’autre

Le cas Sonko inaugure une nouvelle forme de réponse aux actes politiques enrobés d’une légalité douteuse que vous posez selon le camp d’en face

De par vos actes,vous avez pleinement contribué à la naissance de cette grande entité (YAW)qui vient de bousculer toutes vos certitudes et paralyser tout votre schéma,vous êtes l’inspirateur de cette mafia KACC-Kacci qui est entrain de réussir des merveilles avec le succès inimaginable des cagnottes du Capitaine et de la Dame

Les menaces gratuites et inopportunes(Sur les jeunes,les élus et les RS..)d’un lion éveillé non seulement ne vous honorent guère mais enhardissent cette jeunesse qui a fini d’enterrer 14 des leurs lors de votre première confrontation

Président,départissez vous de ce niangal d’un autre temps,et de vos menaces anti républicaines qui semblent cacher autre chose

Comment deux recrutements peuvent provoquer votre ire,alors que ce qui se passe rien qu’a la Poste,à la santé,aux finances en matière de recrutement,mérite la mise en branle des corps de contrôle

Mr le Président, les maires sont loin d’être vos alter égo ne dérangez pas l’ordre hiérarchique pour des problèmes politiques et crypto personnels

Cher ami refusez le tutoiement et élevez le débat vous n’êtes pas à l’intérieur ni aux. Collectivités locales.et si loin de la gouvernance ,vous êtes le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

(Refusez d’abuser de votre force légale et même illégale)











Samba Weinde Dieng