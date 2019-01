Présidentielle 2019 : 5 milliards F Cfa dépensés, 306.839 cartes non retirées

Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur, a révélé ce vendredi lors d’une rencontre avec la presse que 05 milliards F Cfa ont été dépensés pour les cartes d’électeurs, dans l’organisation de l’élection présidentielle du 24 févier 2019.



Ainsi, 6.160.000 de cartes d’identité biométriques, faisant office de cartes d’électeurs, ont été distribuées sur l’ensemble du territoire national. Ce qui fait un taux de distribution de 95,26% contre 26% au début de la campagne électorale en 2007, indique le ministre.



Selon Aly Ngouille Ndiaye, sur les 6.050.075 cartes issues de la refonte du fichier, plus de 5,9 millions ont été distribuées, soit un taux de 97,56%. Quant au nombre total de cartes d’électeurs non encore retirées, il s’élève à 306.839, soit un taux de 4,64 %.



Le scrutin va coûter 13 milliards Fcfa à l’Etat. Il y aura 6.683.043 électeurs répartis dans 15.397 bureaux de vote et 6.919 lieux de vote, rapporte Source A.