Présidentielle 2019 : Aly Ngouille Ndiaye donne le nombre exact d’électeur

Six millions six cent quatre-vingt trois mille quarante trois (6 683 043) électeurs sont attendus pour la présidentielle de dimanche prochain. La révélation est du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a présenté, ce mercredi, la carte électorale aux observateurs nationaux et internationaux. Il en a profité pour informer que 97 pour cent des cartes d'électeurs ont été retirés.