Présidentielle 2019 / Cheikh Guèye : "Pourquoi notre coalition tarde à choisir son camp parmi ce quinté en course"

Les soutiens de l’ancien maire de Dakar n’ont pas encore annoncé leur camp, parmi les 5 candidats en lice. Dans une déclaration faite ce vendredi 1er février 2019, dans les locaux de son siège, la Coalition Taxawu Senegal ak Khalifa Ababacar Sall a annoncé sa décision de rencontrer d'abord son leader avant de choisir un camp parmi le quinté en course. Le maire Cheikh Guèye qui a rendu publique la déclaration de ladite coalition, a indiqué que ‘’le choix du candidat à soutenir se fera pour tous les partis et organisations au niveau de la coalition Taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall. Et que ses camarades et lui, entendent prendre leur ‘’décision en relation avec son leader qui, pour les raisons de l’injustice qu’il subit depuis presque deux ans, ne peut être rencontré que les lundis’’. Cette date peut être comparée à celle de l’indépendance du Sénégal. Le choix d’un président est une grande responsabilité. Il a aussi relevé que le choix des alliés et partisans de Khalifa Sall se fera ‘’sur la base d’un accord de partenariat impliquant essentiellement un programme de réforme de la gouvernance portant sur l’indépendance de la justice, une séparation équilibrée des pouvoirs, la réaffirmation du principe de la libre administration des collectivités territoriales, la correction des injustices ainsi que les conditions d’une gouvernance transparente et inclusive’’. Mieux, la Coalition, selon les instructions de son leader, est en train de dérouler toutes les initiatives utiles et prendra les contacts nécessaires avec tous les acteurs politiques pour créer une dynamique de victoire et donner au Sénégal toutes les chances de réussir une troisième alternance’’, a indiqué le porte-parole du jour, lors de cette rencontre.