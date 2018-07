Présidentielle 2019 - Grosses défections en vue au sein de l’opposition…

Le président Macky Sall est en train de ratisser large afin d’assurer sa réélection en février 2019. Il se susurre dans certains cercles que dans les semaines et mois à venir, de gros poissons vont tomber dans la nasse de la mouvance présidentielle. Il s’agira principalement de grosses personnalités de la scène politique qui sont très en vue au sein de l’opposition mais qui feront défection pour rejoindre Macky Sall. Certains le feront par le biais de la création de mouvements de soutiens et d’autres feront semblant d’être candidats à l’élection présidentielle mais, en vérité, ils soutiendront la candidature de Macky Sall. Et, selon nos sources, des personnalités insoupçonnées seront du lot, ce qui en étonnera plus d’un. Quoi qu’il soit le candidat Macky Sall est d’ores et déjà dans les starting-blocks et il se donnera tous les moyens pour arriver en tête de la course.