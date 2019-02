Présidentielle 2019 : L’appel de Macky Sall à la Diaspora

Le président de la Coalition Benno bokk yaakar a fait un clin d’œil à la Diaspora. Il a mis à profit son message prononcé à Diourbel pour s’adresser à la diaspora sénégalaise, la 15e région du Sénégal. ‘’Je compte voir les conditions de la création d’une banque dédiée à la Diaspora pour le financement de leur habitat et de celui de leur activité de retour au Sénégal’’, a-t-il annoncé.



‘’Je vous encourage. Si j’avais la possibilité, j’allais venir vous voir en Afrique et ailleurs. Mais, ce sont les populations qui m’ont retenu ici. J’attends de vous que vous me redonniez la victoire comme ce fut toujours le cas de la façon la plus brillante qu’il soit. Mon engagement avec la Diaspora ne fait que commencer, mon prochain mandat sera aussi quelque part, pour les Sénégalais de l’extérieur’’, leur a promis le candidat de la coalition présidentielle.





