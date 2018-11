Présidentielle 2019 : Le MODEL investit Macky Sall

Le MODEL (Mouvement de démocratie et des Libertés) a investi Macky Sall comme son candidat à la présidentielle de 2019. C’est à Saint-Louis, lors d’un grand meeting organisé à Bayal Tendjiguène dans le faubourg de Sor, que le coordinateur régional Cheikh Gaye a lu la motion en présence de nombreux militants et du Président du MODEL, Ibrahima Sall. Et à l’unanimité les responsables du parti se sont engagés à réélire leur candidat dès le 1er tour.



Le président Ibrahima Sall a encore réitéré son engagement indéfectible à accompagner le président Macky Sall jusqu'à la victoire finale lors des échéances de 2019. Dans la matinée, le Président du MODEL a procédé à l’inauguration du nouveau siège de leur mouvement situé à l’entrée de ville tricentenaire. Il a également participé à une assemblée générale où tous les responsables, militants et sympathisants de la région étaient conviés pour échanger sur la position de leur formation politique dans la coalition Benno Bokk Yakaar. À la suite de cette assemblée générale, le Président Sall est allé à Guet Ndar pour rendre visite aux habitants victimes de la furie de la mer. « Je suis là pour écouter et transmettre après les difficultés aux plus hautes autorités de ce pays, même si je reconnais qu’il y a des ministres qui se sont déjà déplacés ici pour constater de visu les dégâts », a-t-il dit. Se rappelant et appréciant à juste titre la visite de Macky Sall accompagné du Président français Emmanuel Macron à Guet Ndar pour s’informer de l’érosion côtière, Ibrahima Sall a fermement demandé d’appliquer les décisions. Et il se désole de voir que le secteur de la pêche est en souffrance à Saint-Louis. « La pêche est une activité très forte dans le PIB du Sénégal et il faut prendre des décisions spéciales pour la préserver » a-t-il avancé. Vu les activités socio-économiques qui se développent dans la ville et son caractère historique qui fait d’elle une cité touristique, Ibrahima Sall a plaidé pour que Saint-Louis ait un statut spécial.