Présidentielle 2019: Racine Sy soutient sans équivoque le candidat Macky Sall pour un second mandat

mamadou racine Sy est formel : son mouvement AlSAr travaille nuit et jour pour assurer la ré- élection du président macky Sall afin de lui permettre de parachever les grands chantiers infrastructurels en cours de réalisation aux quatre coins du Sénégal. Ses militants et sympathisants ont massivement participé à la rencontre du weekend dernier qui avait pour objectifs majeurs les préparatifs du congrès. de même qu’une tournée nationale qui est en vue et qui aura lieu dans les meilleurs délais. Ce qui est constant, fait remarquer mamadou racine Sy, c’est qu’AlSAr envisage sérieusement de peser de tout son poids dans les résultats du scrutin présidentiel qui pointe à l’horizon. Son président compte tout d’abord réussir une tournée nationale qui sera l’occasion d’établir un contact direct, interactif et surtout convivial avec les responsables locaux et les milliers de sympathisants qui piaffent d’impatience de rencontrer leur leader. il est aussi prévu un atelier didactique qui aura pour cadre le royal Saly à l’intention des responsables du mouve- ment. la forte mobilisation du King Fahd Palace s’est tenue en présence de hauts responsables comme ledg de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré, mountaga diop et Abdoulaye diallo, chargés de mission à la Présidence de la république... le leader d’AlSAr a profité de cette tribune pour remercier vivement les points focaux régionaux venus de leur propre gré à dakar en bravant la chaleur et les rigueurs du trajet. Ce mouvement ne fait pas dans la politique politicienne. C’est pourquoi, son président compte être efficace sur le terrain. Au cours de la tournée nationale, des financements seront accordés à des groupements de femmes et aux jeunes, à chaque étape du périple. C’est parce qu’il s’agit pas un mouvement citoyen de plus, encore moins un mouvement de soutien classique. AlSAr est doté d’une vision. la plus value qu’il apporte est manifeste en termes de pro- motion des femmes, de réduction drastique du chômage des jeunes et de lutte contre la pauvreté. le président Mamadou racine Sy est convaincu que l’État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Ce qui explique sa propension à promouvoir l’auto entrepreneuriat. lancé en grande pompe le 17 décembre 2017 au grand Théâtre en présence de plus de 6000 personnes pour une capacité de l’édifice estimée à 1800 personnes, cette formation compte mobiliser plus de sympathisants, le jour de son congrès. Mamadou Haby ly dit Papis, un des responsables du mouvement, est formel : AlSAr continue de se massifier car les demandes d’adhésion proviennent de partout.