Présidentielle 2022 : 68% de Français veulent que Macron clarifie dès maintenant ses intentions

«Faux suspense», «envie», «il va falloir y songer». Emmanuel Macron maintient délibérément le doute sur son intention de se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, l'attente a assez duré. 68% des Français souhaitent que le chef de l'État clarifie dès à présent ses intentions, et 87% prédisent qu'il sera bien candidat à sa succession.



Une majorité des électeurs interrogés ne souhaitent cependant pas voir l'actuel locataire de l'Élysée briguer un second mandat. Malgré la quasi-certitude de sa candidature, seuls 43% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron soit candidat en 2022.



Si les Français souhaitent que le chef de l'État officialise sa décision, c'est en partie pour qu'il se plie aux règles de financement auxquels sont soumis ses adversaires. Ce sondage montre en effet que 71% des Français sont d'accord avec l'opposition qui lui reproche de mener une campagne non officielle, aux frais de l'État. Cette assertion est partagée par 93% des sympathisants de Reconquête!, 88% de ceux du RN mais, sans surprise, par seulement 34% des sympathisants LREM.





S'il entre dans la course, 80% des Français estiment par ailleurs qu'il devrait débattre avec les autres prétendants avant le premier tour, qui aura lieu le 10 avril. Tous bords politiques confondus, les électeurs partagent la volonté de voir le président se prêter au jeu du débat. Le 29 janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'était toutefois dit «sceptique face à un tel format», qui montrerait selon lui «un manque d'exigence démocratique».



Une faute selon les adversaires du président. «Refuser le débat avant le premier tour, c'est archaïque», affirmait Valérie Pécresse sur France 3 le 30 janvier. «Moi, j'ai débattu avec tous mes adversaires, j'ai rendu des comptes, je n'ai pas eu honte de mon bilan, je l'ai défendu», a insisté la candidate des Républicains. Même son de cloche du côté du Rassemblement national. «C'est un manque de respect pour les Français, un manque de considération pour la démocratie», a affirmé Jordan Bardella, président par intérim du RN, sur BFMTV.