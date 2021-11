Présidentielle 2022 en France : Macron conforte son avance, Le Pen devance Zemmour selon un sondage Elabe

Pour la première fois depuis la rentrée, le candidat non déclaré Éric Zemmour se laisse distancer dans la course à la présidentielle. Selon un sondage de BFMTV et de L’Express, réalisé par Elabe et publié jeudi, le polémiste d’extrême droite perd un à deux points d’intention de vote. Marine Le Pen, la candidate RN, le devance de trois à cinq points, selon différents scénarios.



Cinq hypothèses sont testées au premier tour, en fonction du candidat Les Républicains que les adhérents auront choisi à l’issue des primaires. Ainsi, selon le sondage, Emmanuel Macron arrive en tête dans tous les cas de figure, avec un score allant de 25 % à 30 % d’intentions de vote. Il récolterait 25 % des voix en cas de candidature de Xavier Bertrand, et 30 % si la droite était représentée par Éric Ciotti.



Si le président de la République semble gagner en popularité depuis son allocution mardi soir, Éric Zemmour, à l’inverse, perd un à deux points selon les hypothèses, ou reste stable au mieux. En cas de candidature de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse, il recueille 14 % d’intentions de vote, 13 % face à Michel Barnier et 15 % face à Éric Ciotti et Philippe Juvin.



Mais Marine Le Pen n’est pas forcément mieux lotie. Elle a beau creuser l’écart avec Éric Zemmour, elle accuse elle aussi une baisse d’un à deux points dans ce sondage. Elle recueillerait 17 % des intentions de vote au premier tour en cas de candidature de Xavier Bertrand ou d’Éric Ciotti, et 18 % face à Valérie Pécresse, Michel Barnier ou Philippe Juvin.



BFMTV précise que « la marge d’erreur de cette enquête est comprise entre 1,1 et 3 points, une marge inférieure à l’écart constaté entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. » Actuellement, 56 % des personnes inscrites sur les listes électorales interrogées se déclarent tout à fait certaines de se rendre aux urnes, et 24 % l’envisagent sérieusement.



































Le Parisien