Présidentielle 2024: Alioune Tine insiste sur « la question de l’éligibilité » des candidats

Le président fondateur du think tank Afrikajom center, Alioune Tine, a appelé tous les acteurs politiques sénégalais à dialoguer sur la question de l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle prévue en février 2024.



« La crise se focalise sur l’éligibilité. Sur cette question, il faut qu’on discute, qu’on s’assoie et qu’on essaie de régler la question de l’éligibilité. C’’est en réalité la cause profonde de la crise que nous sommes en train de vivre actuellement’’, a-t-il-déclaré.



Il intervenait lors d’un diner-débat organisé, à Dakar, par la fondation Konrad Adenauer sur le thème : ‘’Etat de droit et processus électoral : perspectives et défis au Sénégal’’



‘’L’horizon de l’élection présidentielle de 2024 est assombri par la question de l’éligibilité des candidats et cette incertitude crée une tension, une violence politique dans un contexte de vulnérabilité globale de la sous-région’’ a-t-il- signalé.



Alioune Tine a demandé aux acteurs politiques de s’inspirer de ‘’la longue tradition d’intelligence et de résilience politique sénégalaise qui date de la crise de 1968’’.



‘’Les acteurs politiques doivent trouver une solution consensuelle par le dialogue démocratique susceptible de renforcer la démocratie sénégalaise très respectée dans la sous-région’’, a lancé le militant sénégalais des droits de l’homme.



La plupart des intervenants ont également invité les acteurs politiques à pacifier le climat politique, à construire un esprit de confiance afin de privilégier le dialogue pour conserver le havre de paix qui caractérise le Sénégal.

























































aps