Présidentielle 2024 : Déthié Fall plaide pour la réhabilitation d'Ousmane Sonko

Dans son discours tenu lors de son point de presse au siège du Parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall, candidat pour l'élection présidentielle de 2024, a évoqué la situation délicate d'Ousmane Sonko, actuellement incarcéré et privé de ses fiches de parrainage. Le leader politique a exprimé son soutien indéfectible à son « frère » Ousmane Sonko, rappelant son engagement de longue date en faveur de la démocratie et des principes.



« Parlant de mon frère le président Ousmane Sonko, je lui adresse, comme d’habitude, mon soutien indéfectible et ça, les Sénégalais le savent. Tout ce qui est en rapport avec la démocratie et les principes, ça fera 20 ans que je suis dans l’opposition pour combattre ces droits. J'estime que nul n'est au-dessus de notre démocratie », a déclaré Déthié Fall.



Faisant référence à la décision du président Macky Sall de renoncer à une troisième candidature, Déthié Fall a appelé à un geste supplémentaire afin que ce dernier sorte par la grande porte. « Le président de la République doit faire l'autre pas qui va l'honorer : permettre à toutes et à tous ceux-celles qui veulent participer de le faire ».



Il a aussi souligné l'importance de laisser les Sénégalais décider de leur destin politique. « On ne peut pas introduire le délit d’ambition et le délit de popularité. On doit laisser les Sénégalais trancher, c’est le peuple souverain qui doit hiérarchiser la classe politique, c’est le peuple souverain qui doit choisir qui sera son prochain président de la République. Le Sénégal veut la paix ».



Le candidat a également fixé une échéance cruciale, le 17 novembre, appelant à la réhabilitation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Il a élargi son appel en demandant au chef de l’État de faciliter le processus pour tous les candidats en vue de la Présidentielle du 25 février 2024.



« Entre le 11 décembre et le 26 décembre, il a la possibilité de laisser tous les candidats qui veulent se présenter à la prochaine Présidentielle en validant leur candidature. Je le répète, on souhaite que le 17 novembre, Ousmane Sonko soit réhabilité sur les listes électorales », a-t-il lancé.