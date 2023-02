Présidentielle 2024 : Le PUR va investir Serigne Moustapha Sy

Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) célèbre son 25ème anniversaire. L’occasion pour les leaders de ce parti, Mame Moussa Kane, en tête, de réaffirmer leur allégeance à Serigne Moustapha Sy, fondateur du mouvement.



Invité du Jury du Dimanche, sur I-Radio, il a révélé la volonté du mouvement d’investir le guide des Moustarchidines comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. “Serigne Moustapha Sy est un atout pour nous, a-t-il indiqué. Et nous voulons qu’il défende les chances du parti lors de l’élection présidentielle de 2024. C’est ce qu’on va réaffirmer lors de la célébration de nos 25 ans”.



Mame Moussa Kane, qui est enseignant, économiste et chercheur, a souligné que son parti va axer son discours sur les valeurs pour conquérir les suffrages des Sénégalais : “Le Parti de l'Unité et du Rassemblement est un cercle. C’est plus qu’un mouvement. On y forme des personnes imbues de valeurs, d’éthique, de déontologie et morale. Le développement d’une nation passe nécessairement par les valeurs. Depuis les indépendances tous les maux des sénégalais proviennent des universitaires ou bien des personnes qui ont des compétences. Alors on peut se poser la question de savoir qu’est-ce qui manque ? Toutes les approches ont échoué”.































































