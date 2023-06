Présidentielle 2024 : Macky Sall n’a pas encore tranché

Des informations parues ce lundi dans certains médias laissent croire que le Président Macky Sall ne sera pas de la course à la présidentielle de 2024. Le chef de l’État aurait renoncé à briguer un troisième mandat, d’après ces sources.



Il aurait été dissuadé, dit-on, par l’ampleur des manifestations meurtrières de début juin avec ses près d’une vingtaine de morts. Et selon les mêmes informations, Macky Sall devrait rendre publique sa décision de renoncer à la course à sa succession au détour de la publication des conclusions du dialogue national, le 25 juin.



D’après des sources établies au Palais, «ces informations sont fausses». «C’est de la pure météo politique, pour ne pas dire de la manipulation pour créer la suspicion dans les rangs du Président», tranche nos interlocuteurs.



Ces derniers de poursuivre : «Macky Sall ne cède jamais à la pression. Il est le maître du jeu. Il se prononcera quand il le jugera opportun. La seule contrainte temporelle à laquelle il se plie, est le calendrier républicain.»



En clair : le chef de l’État, souffle-t-on, «en fonction des délais impartis par les dispositions du Code électoral et de la temporalité de sa charge, annoncera sa position par rapport à la présidentielle du 25 février 2024».



D’ici à cette échéance, assurent nos sources, «le Président est focalisé davantage sur la marche du Sénégal vers l’émergence que sur les questions purement politiques».



«Chaque chose en son temps, martèlent nos interlocuteurs. Après les violentes manifestations, l’État a rétabli l’ordre et préservé les institutions ; il continuera de le faire tout en travaillant sans relâche pour le bien-être des Sénégalais.»

















































