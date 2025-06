Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : la CEDEAO envoie une mission d’information préélectorale

À quatre mois de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé le déploiement d’une mission d’information préélectorale en Côte d’Ivoire, du 29 juin au 5 juillet. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des mécanismes de prévention des conflits, de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance prévus par les textes de l’organisation régionale. Elle a pour objectif d’évaluer le climat politique ainsi que l’état de préparation du processus électoral.



D’après IGFM, la mission est conduite par le professeur Théodore HOLO, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Elle comprend une dizaine de membres, parmi lesquels figurent l’ambassadeur Abdel-Fatau MUSAH, commissaire de la CEDEAO chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité, ainsi que Adjovi YEKPE, ambassadrice du Bénin auprès de l’organisation. La délégation sera accompagnée par des experts électoraux et une équipe technique dirigée par Fanta CISSE, représentante résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire.







Cette mission d’évaluation préélectorale s’ajoute aux dispositifs de surveillance régionale mis en place pour garantir des scrutins crédibles et apaisés dans les États membres, dans un contexte où la stabilité politique en Afrique de l’Ouest demeure un enjeu majeur.































Walf