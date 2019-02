Présidentielle : Macky Sall enregistre la venue d’un cadre du PDS ! (photos)

La mouvance présidentielle enregistre un nouveau soutien en cette veille de campagne électorale. Comme annoncé par le leader de la Coalition BBY, lui-même, les adhésions continue de plus belle. Et cette fois-ci, c’est Harouna Dia qui a réussi à enrôler le vice président de la section PDS de Djiddah Thiaroye Kao et membre du comité directeur, M. Hamath Thiam. Ce dernier, confiant que le bilan du président sortant, Macky Sall est solide compte l’aider à briguer un second mandat et le travail débute demain. La volonté manifestée de M. Hamath Thiam est de participer à une victoire éclatante du BBY, le 24 février prochain