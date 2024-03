Présidentielle : Ndiaye, Ba, Diallo… Les 20 noms de famille les plus répandus dans le fichier électoral

Seneweb- Dimanche, les Sénégalais seront aux urnes pour élire le 5e président de la République. Lors de ce scrutin, les "Ndiaye" seront les plus nombreux à voter.



Comme le rapporte le document du logiciel Polex de Globe Soft Sarl rapporté par Ibrahima Fall Cissé, il y aura 440 099 personnes avec le nom de famille "Ndiaye" appelées à voter. "Sénégal Ndiaye" dit-on, n'est-ce pas ?



Ensuite, arrivent les Diop, avec 349 067 inscrits dans le fichier électoral, puis les "Ba" (328 042), les "Diallo" (316 156), les "Sow" (274 124) et les "Guéye" (216 903).



Voici le tableau complet des 20 noms de famille les plus fréquents dans le fichier électoral