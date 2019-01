Présidentielle de Février prochain - Ce que Me Wade et Idrissa Seck se sont dits au téléphone...Révélations sur la "marche de tous les dangers" prévue vendredi prochain

Dakarposte écrivait, il y'a de cela quelques jours que même loin de ses bases et pas personnellement concerné par l’élection présidentielle, Me Abdoulaye continue à être quelque part le maître du jeu politique de notre pays. Car, il est aujourd’hui sur une position qui lui permet de faire pencher la balance du côté de son choix et, le cas échéant ce sera très probablement au détriment du candidat Macky Sall.



En tous les cas, nous tenons de bonnes sources que l'ancien président de la République, a joint hier au téléphone le leader du parti Rewmi Idrissa Seck.

De nos recoupements, nous avons pu glaner qu'au cours de cette liaison téléphonique, qui a duré plus de trois tours d'horloge, "Gorgui" ak "Ngorsi" se "sont échangés des amabilités avant d'aplanir leurs divergences".



"Wade sera avec tout le monde, sauf Macky et Madické Niang"



Il nous revient que Me Wade, qui ne pardonnera jamais à son successeur aux manettes du pouvoir Exécutif d’avoir jeté son fils en prison, d’avoir écarté ce dernier de la course à la présidentielle et d’avoir tenté par la même occasion de "démanteler le Pds", a "promis un soutien sans condition à Idrissa Seck à l'occasion de la campagne Présidentielle".



Selon nos sources, très au fait de ce qui se trame dans les manoeuvres en coulisses en prélude à la Présidentielle, "Pa Bi" (Me Wade) " a juré la main sur le coeur qu'il n'hésitera pas à accompagner Idrissa Seck partout où il sera" lors de cette décisive Présidentielle.

"Le Vieux en fera de même pour toute l'opposition. Il sera aux côtés de Sonko, Issa Sall du PUR, à l'exception de Madické Niang, qui travaille pour le compte de Macky Sall" fait savoir l'informateur au parfum de l'échange téléphonique entre Wade et Idrissa Seck.





D'ailleurs, nous avons appris qu'une grande marche à l'actif des pourfendeurs du régime marron a été calée pour vendredi prochain. Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains. Oh que si, car, aux dernières nouvelles, l'opposition entend mettre à contribution les...étudiants de l'UCAD, ceux-là farouches contempteurs du régime du Pr Macky Sall.



"La marche va démarrer de l'Université pour finir devant la RTS" avons-nous appris de bonnes sources. "Vous conviendrez avec moi que nombre de diplômés du Supérieur se retrouvent sans emploi à la sortie de l'Université, sans compter les difficultés souvent confrontés par les jeunes étudiants à l'UCAD" glisse un de nos informateurs.