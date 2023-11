Présidentielle de Février prochain au SÉNÉGAL- L'homme d'affaires, Lahat Ndiaye, établi en France, adoube Amadou Ba et promet de l'élire au... premier tour

Le contesté candidat de "Benno" a reçu un soutien de taille pour la course à la Présidentielle.Etabli dans la capitale du pays de Marianne, l'homme d'affaires, Lahat Ndiaye, appelle à voter pour l'actuel Premier Ministre du Sénégal (Amadou Ba) pour l' élection présidentielle à l'issue incertaine prévue, sauf revirement, dans 2 mois et 29 jours.Il revient à la rédaction de dakarposte que Lahat a saisi l'opportunité d'une cérémonie de lancement d'un mouvement acquis à la cause du candidat de BBY, à Sarcelles, pour annoncer son engagement à "soutenir son ami Amadou Ba".Joint ce dimanche matin , il confirme: " effectivement, je ne ménagerais aucun effort ici en France pour cette campagne. Je compte accompagner Amadou Ba pour la victoire au soir du scrutin de Février prochain et inchAllah il sera élu Président de la République dès le premier tour.Et, l'influent Lahat Ndiaye de conclure: " Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures, le dauphin désigné par Macky Sall , mon ami et grand frère Amadou Ba, a, force est de le reconnaitre, le profil de l'emploi, c'est à dire la personnalité et l'expérience pour présider aux destinées du pays "