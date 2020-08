Présidentielle en Côte d’Ivoire : Guillaume Soro refuse son exclusion.

La Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a rejeté les recours des candidats Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Ces deux hommes politiques ont été exclus des listes électorales pour des raisons juridiques et sont de facto devenus inéligibles, selon la loi. Mais le candidat du GPS (Générations et Peuples solidaires) ne s'avoue pas vaincu.



Dans un tweet posté ce lundi 24 aout, l'ancien président du Parlement ivoirien réitéré sa ferme intention de prendre part aux joutes électorales d'octobre prochain. « Je suis candidat à l'élection présidentielle. Il reviendra au seul Peuple souverain de m'élire. Personne n'acceptera d'être EXCLU. Hier, Alassane Ouattara n'a pas accepté son exclusion. Aujourd'hui je ne l'accepte pas non plus. Je suis déterminé et vous le savez », a écrit Guillaume Soro.

























































dakaractu