Présidentielle en Guinée Conakry: qui sont les 12 candidats en lice?

Après le dépôt des dossiers par les différentes personnalités désireuses de prendre part à l’élection présidentielle en Guinée Conakry, la cour constitutionnelle a, après examination, publié une liste définitive des candidatures retenues. En effet, onze (11) hommes et deux (02) femmes ont vu leurs dossiers approuvés par l’instance compétente. Selon Africaguinee, la candidature d’Edouard Zotomou Kpogomou du parti UDRP a été invalidée.



Sans surprise, le président sortant, Alpha Condé, en quête d’un 3e mandat, est présent sur la liste ainsi que son principal opposant depuis 2010, Cellou Dalein Diallo. Dans le lot, on retrouve un ancien proche du président guinéen, Ousmane Kaba. Avec son parti, il est vu comme quelqu’un qui peut faire basculer les choses.



Plusieurs fois ministre, Abdoul Kabélé Camara est aussi dans la course, tout comme Abdoulaye Abé Sylla, malheureux à la dernière élection présidentielle. Deux anciennes ministres s’ajoutent également à la liste. Il s’agit de Makalé Sylla et Makalé Traoré. Cinq novices ferment la liste: Moro Mandjouf Sidibé de l’AFC, Bouya Konaté de l’UDIR, Laye Souleymane Diallo du PLP, Edouard Zoutomou Kpoghomou de l’UDRP et Ousmane Doré du MND.