Présidentielle et élimination d'adversaires... Mamoudou Ibra Kane interpelle Macky !

«On doit ouvrir ce jeu démocratique, permettre une diversité d’offres, et permettre aux Sénégalais de choisir en connaissance de cause. Autrement on se retrouverait dans une démocratie dans laquelle on élimine des adversaires (…)



Aujourd’hui, il y a quand même, il faut le reconnaître, la violation d’un certain nombre de libertés, de droits. C’est pourquoi nous disons que parmi les réformes à engager il y a le renforcement de l’Etat de droit et de la démocratie.



Ça ne veut pas dire qu’il y a dans notre pays quelqu’un qui est au-dessus de la loi, ou de la justice, mais nous pensons que la justice doit être rendue dans le respect des droits de la défense, dans le respect de l’indépendance de la magistrature de notre pays.»











































igfm