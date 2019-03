Présidentielles en Mauritanie : O. Mohamed Lagdaf jette l’éponge

Sahara Médias - Des sources propres à Sahara Medias lui ont affirmé que l’ancien premier ministre, Moulaye O. Mohamed Lagdaf a décidé de renoncer à se présenter aux prochaines élections présidentielles prévues mi-juin prochain.



La même source ajoute que l’homme étudie actuellement la position à prendre dans les différents choix qui s’offrent à lui, en premier lieu un soutien au candidat Mohamed O. Ghazouani. Autre éventualité, un boycott de l’élection et le refus de soutenir un quelconque candidat.



L’ancien premier ministre avait eu ces derniers temps une série de rencontres avec le président mauritanien Mohamed O. Abdel Aziz et d’autres personnalités sociales, religieuses et politiques.



Moulaye O. Mohamed Lagdaf avait occupé le poste de premier ministre à l’arrivée au pouvoir du président O. Abdel Aziz en 2008 et était resté à ce poste pendant 6 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2014.



Jusqu’ici seul O. Ghazouani a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections présidentielles, alors que le député et activiste des droits de l’homme, Biram O. Dah O. Abeid se prépare à annoncer sa candidature ce lundi après-midi tandis que l’ancien premier ministre, Sidi Mohamed O. Boubacar doit annoncer la sienne dans quelques jours.



Ces trois candidats se déclarent indépendants.



Il est également attendu que le président de l’UFP, Mohamed O. Maouloud, annonce, sa candidature dans quelques jours, quand elle sera validée par le bureau exécutif de son parti.



Ces élections présidentielles revêtent une importance particulière car elle sera une opportunité de parvenir à une alternance pacifique au pouvoir dans le pays.