Presse en ligne : Le Groupe Seneweb lance les activités de célébration de ses 20 ans d’existence

C’est officiel ! Le groupe Seneweb, leader de la presse en ligne au Sénégal et en Afrique francophone, va célébrer ses 20 ans d’existence cette année, 22 ans pour être précis. L’annonce a été faite, ce mardi 2 novembre 2021, par son fondateur et Président directeur général (PDG), Abdoulaye Salam Madior Fall, qui animait un point de presse organisé à cet effet.



Il s’agit ici, du lancement officiel des activités de célébration du 20ème anniversaire du groupe Seneweb, "pionnier et toujours leader" comme l’indique son slogan. En effet, créé en 1999 par un visionnaire et spécialiste de l’informatique, cette grande fête était programmée en 2019. Mais, en raison des contraintes particulières, notamment le contexte électoral de 2019 et la pandémie de la Covid-19 en 2020, elle n’a pu être célébrée.



« Chers invités, partenaires et journalistes, vingt ans, ce n’est pas 20 jours, ce n’est pas 20 mois non plus. C’est 20 longues années pendant lesquelles Seneweb et ses équipes ont travaillé d’arrache-pied pour se positionner en site internet leader, devenu aujourd’hui le premier portail ouest-africain d’informations générales », a signalé Abdoulaye Salam Madior Fall, en présence du directeur technique, Raphaël Senghor et du directeur commercial et Marketing, Mademba Ndiaye. Avant de remercier « toutes les personnes qui ont participé à ces aventures et relevé bien des challenges durant ces 20 longues années de construction de cet édifice ».



Au programme de cette première édition, il est prévu plusieurs activités, à savoir : le lancement du cycle des grandes conférences de Seneweb, à partir du 11 novembre, la conférence inaugurale avec le Pr Moustapha KASSE sur le thème : « L’emploi au Sénégal : quelles solutions durables ?», en présence d’Invités spéciaux tels que le ministre Dame DIOP, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER-FJ), l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), entre autres.



Le jeudi 25, un Panel de haut niveau est prévu sur le thème : « Violences politiques au Sénégal » qui verra la participation des acteurs politiques, d’opérateurs économiques, de la société civile, la presse, la Cena, la police et la gendarmerie nationale, entre autres.



Cette rencontre sera suivie (Jeudi 02 décembre) de la Journée des partenaires ou « Partenersday ». Et à partir du 15, un Tournoi press-foot avec la demi-finale, la 3eme place et la finale ; ainsi qu’une action d’œuvre sociale et d’intérêt général (RSE).



Le jeudi 16 décembre, un autre grand Panel de haut niveau sera tenu sur « Rôle de l’économie du savoir dans la marche vers le développement » et «Investir au Sénégal : contraintes et opportunités ».



Et pour clôturer en beauté cet anniversaire, il est prévu une grande soirée de Gala le samedi 18 décembre dans un grand hôtel de la place. Une occasion pendant laquelle le groupe Seneweb va procéder au lancement des «Jambaars du développement ».