Présumé scandale à l'Onas - Babacar Mbaye Ngaraf a atteint près de 74 mille signatures dans sa pétition

Le scandale présumé à l’Office national d'assainissement du Sénégal (Onas) continue de faire couler beaucoup d'ancre et de salive. La pétition lancée par le président de la Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue (Saaba)

a recueilli près de 74 mille signatures en trois jours. Babacar Mbaye Ngaraf compte aller jusqu’au bout dans ce combat et demande la démission du ministre de l'Hydraulique et de l'Asainisemnt, Cheikh Tidiane Dièye accusé par l'ancien Directeur général de l'Onas, Dr Cheikh Dieng.



"Nous exprimons d'abord notre gratitude aux sénégalais pour leur engagement dans cette pétition qui, lancée pour un objectif de 50 mille signatures, a enregistré en 24 heures, 52 098 pour évoluer en l'espace de trois jours à 73 780 signatures. Malgré ce succès éclatant, des compatriotes n'ont cessé d'appeler pour proposer l'ouverture d'une deuxième liste. Cette mobilisation est assez révélateur de la maturité du peuple sénégalais mais aussi et surtout de son engagement à protéger ses deniers public et ses ressources. Comme vous le savez, notre pays entre dans l'ére de l'exploitation de ressources naturelles telles que le gaz, le pétrole et autre, ressources qui, si elles sont bien protégées, peuvent dans un proche avenir nous garantir le développement et la prospérité. C'est la raison pour laquelle, les sénégalais, visiblement, ne jouent pas avec la bonne gouvernance. Nous tendons d'ailleurs à une Synergie de toutes ces actions là pour maximiser les chances de faire aboutir l'éclatement de la vérité, de la démission du ministre pour encore une fois mettre à l'aise le président de la République, le Premier ministre et respecter les sénégalais", a expliqué

Babacar Mbaye Ngaraf, président de la Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue sur Rfm.



Toujours dans le cadre de ce présumé scandale de l'Onas, le député Moussa Diakhaté a adressé hier une lettre au président de l'Assemblée nationale pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du présumé scandale à l'Onas. Le président de la commission des lois déclare que cette initiative vise à éclaircir "les conditions douteuses d'attribution de certains marchés publics au niveau de l'Onas sur fond de favoritisme et de violation des règles de la commande publique".



A. Saleh