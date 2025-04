Prétendue relation avec l'actuel Premier Ministre- L'influenceuse Awa Baldé, sur le point d'assigner le Sénégalais établi au Canada (Ousmane Ba)...

Qui n’a jamais fait l’objet d’une diffamation. Que celle-ci porte atteinte à votre honneur ou votre personne, il ne faut pas cautionner cela. Dès lors il y a diffamation, il convient d’agir rapidement. Cependant, la procédure applicable à la diffamation n’est pas forcément connue de tous. Tel est le cas pour l'influenceuse, Awa Baldé, qui, nous revient-il, "se concerte avec son pool d'avocats aux fins d'intervenir en matière de diffamation pour faire sanctionner les agissements du sieur Ousmane Ba dit Ghotto. "



(Voir les images postées, notamment la vidéo de l'influenceuse, devenues virales )



Selon un proche de la dame, elle va , à n'en point douter, traîner en justice Ousmane Ba. "Car, il s'agit d'une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne . Vous conviendrez avec moi que ce gars a porté atteinte à la réputation de cette brave dame. Pourquoi cible t'il Awa Baldé ? À quelles fins? Il s'agit d'une diffamation publique et croyez-moi, elle ne va laisser passer... L'assigner permettra de rétablir son honneur et surtout de faire cesser les sournois agissements de cet individu établi , parait-il, au Canada.

En clair, Awa va déposer , dans les plus brefs délais, une plainte avec constitution civile devant le parquet de Dakar et même hors du territoire national. Trop, c'est trop"