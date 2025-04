Prévisions du FMI: le Sénégal, champion de la croissance en Afrique en 2025

Malgré une situation budgétaire très tendue, le Sénégal devrait enregistrer la plus forte croissance en Afrique en 2025. Dans son rapport sur les Perspectives économiques pour l’Afrique subsaharienne, publié vendredi 25 avril, le Fonds monétaire international (Fmi) table sur une croissance de 8,4 % ; ce qui devrait être le taux le plus élevé sur le continent.



La Guinée (7,1 %), le Rwanda (7,1 %), le Niger (6,6 %) et l’Éthiopie (6,6 %) complètent le podium. Dans un contexte de guerre commerciale, le Fmi prévoit un ralentissement de la croissance en Afrique subsaharienne à 3,8 % en 2025 et 4,2 % en 2026, en baisse par rapport aux projections d’octobre, principalement en raison de conditions extérieures difficiles : une demande extérieure plus faible, des prix des matières premières plus faibles et des marchés financiers plus tendus.



Lors d’un point de presse, hier, à Washington, le directeur du Département Afrique du Fmi, Abebe Selassie, a réaffirmé la disponibilité du Fonds à accompagner les pays africains pour traverser cette tempête. Il a rappelé que le Fmi a déboursé plus de 65 milliards de dollars depuis 2020 et plus de 8 milliards de dollars l’année dernière. Concernant le Sénégal, les négociations en vue de parvenir à un nouveau programme sont toujours en cours.





































Le Soleil