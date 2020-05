Prière et sermon de l'Aïd al-Fitr à la Mecque

À l'occasion de l'Aid El Fitr, Dakarposte publie in extenso la vidéo de prière à la grande mosquée de la Mecque. Comme vous le voyez sur ces images, quelques fidèles prient à côté de Ka'aba , lieu le plus sacré de l'islam, situé dans l'enceinte du Masjid al-Haram (« La Mosquée sacrée »)

La plupart des musulmans du monde célèbrent dimanche l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne du ramadan, assombrie cette année par les mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19.



Cette fête, l'une des plus importantes du calendrier musulman, est traditionnellement célébrée par des prières à la mosquée, des visites familiales et des achats de vêtements, de cadeaux ou de friandises.



Mais cette année, les célébrations doivent composer avec le nouveau coronavirus. De l'Egypte à l'Irak, en passant par la Turquie et la Syrie, plusieurs pays ont interdit les prières collectives.



Certains ont renforcé les restrictions après qu'un certain relâchement pendant le ramadan a entraîné une hausse des infections selon les autorités.



L'Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l'islam, a vu le nombre d'infections quadrupler depuis le début du jeûne, pour atteindre environ 68.000 cas. Le royaume a instauré un couvre-feu total de cinq jours ayant débuté samedi.



La grande mosquée de La Mecque était quasiment vide dimanche. Du haut d'une tribune, un imam a tenu une prière à huis clos. Devant lui, des agents de sécurité, certains portant des masques, se tenaient devant quelques fidèles répartis en rangées disposées en cercle.



- «L'Aïd n'est pas l'Aïd» -



A Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, troisième site le plus saint de l'islam, était fermée. A l'aube, des heurts ont opposé des membres des services de sécurité israéliens à des fidèles réunis autour du site, où des prières ont eu lieu, selon un photographe de l'AFP.



A Gaza, le Hamas, mouvement islamiste qui contrôle l'enclave palestinienne, a autorisé les prières dans les mosquées malgré l'annonce d'un premier décès lié au coronavirus samedi. Dans une mosquée, les fidèles, espacés les uns des autres, portaient des masques.



«L'Aïd n'est pas l'Aïd avec ce corona, les gens ont peur», confie Akram Taher.



En Tunisie, une quarantaine de fidèles ont prié, à deux mètres de distance, à la grande mosquée Malek Ibn Anas de Carthage, où se rassemble d'habitude pour l'Aïd une foule de croyants.



La mosquée de la Zitouna, haut lieu historique de l'islam au coeur de la médina de Tunis, est elle restée vide, un évènement rarissime depuis sa fondation au VIIe siècle selon des imams.



Les parcs d'attraction, habituellement pleins d'enfants dès le matin, sont restés vides.