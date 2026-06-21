Primes, contrat, salaires...Pape Thiaw reconnaît des dysfonctionnements dans la tanière

"Il y a quelques dysfonctionnements mais la Fédération sénégalaise de football, le staff et les joueurs sont focus sur le match de demain" contre la Norvège, dans le cadre de la 2e journée du groupe I du Mondial 2026.



"Le problème du contrat est réglé. Il n'a jamais été question d'argent mais de principe. Tout est désormais réglé, c'est derrière nous", a-t-il précisé au sujet des spéculations autour de sa situation contractuelle à quelques heures du match face à la Norvège.







































































































































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