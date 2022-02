Primes de 50 millions de f cfa- Le partage de "Bouki" dénoncé, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, impliqué au même titre que son ...garde du corps, se justifie

"Ne cherche pas à convaincre celui qui ne veut pas croire, tu perdrais ton temps" disait un illustre penseur. En clair, quels que soient les arguments de celui qui tient les manettes de la Fédération Sénégalaise de Football, invité ce dimanche de la très émission "Grand Jury", la quasi totalité des Sénégalais s'est déjà fait une religion: Il y'a bel et bien eu partage de "Bouki" allusion faite aux primes de la Can.



Dakarposte a appris de bonnes sources que Me Augustin Senghor tentera de se justifier, au micro de la RFM, sur ce partage de "Bouki" dénoncé qui fait l'actualité depuis quelques jours. En effet, le Président de la FSF, aux fins de "se laver", a choisi la radio sise sur la rue 15 x Corniche, pour nous souffle t'on, " un entretien sans concession pour décrypter le fait (le partage des primes)."



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, après l'euphorie de la victoire à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), un vent de tempête s’abat sur la Fédération sénégalaise de football (FSF). En effet, les primes accordées aux Lions et au staff technique sont au centre d’une vive polémique.



Les 2,6 milliards Fcfa que les joueurs et la délégation sénégalaise se sont partagés, à raison de 50 millions Fcfa par personne, mettent sens-dessus sens-dessous la Fédé. Certains dénoncent le partage de "bouki" (l’hyène) basé sur le copinage et l’arbitraire.



"Le partage se fait à la tête du client, sans critère aucun. Le président de la Fsf Augustin Senghor, son 1er vice-président Djibril Wade, le 2e vice-président Abdoulaye Sow, le 4e vice-président Amadou Kane et le 6e vice-président Cheikh Seck ont tous reçu des primes spéciales. Par contre, Adama Ndour 3e vice-président et Kosso Diané 5e vice-président ont été royalement ignorés", rapport une source du quotidien sportif Record.



Même le garde du corps personnel d’Augustin Senghor est bien pris en compte dans les primes spéciales. Aziz Samb, pour ne pas le nommer, a assuré la sécurité du candidat Senghor pendant la campagne et l’élection à la présidence de la FSF au mois d'août dernier.



Les deux autres ministres de la République, Mactar Ba et Abdoulaye Seydou Sow qui se sont bien servis, zappant le troisième adjoint de la Fédération Sénégalaise de Football, devront également s'expliquer. À moins que...