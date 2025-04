Printemps du FMI et de la Banque mondiale : le Sénégal avance vers un nouveau programme

Une rencontre de haut niveau s’est tenue, ce lundi 21 avril 2025, au siège du Fonds monétaire international (FMI), entre la Directrice générale, Mme KGeorgieva , et la délégation sénégalaise conduite par le Ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh DIBA.



La délégation était composée de M. Abdourahmane SARR, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, de M. Ahmadou Al Aminou Lo, Ministre Secrétaire général du Gouvernement, de M. Alle Nar Diop, Ministre conseiller économique spécial du Président de la République, et de M. François SENE, Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal.



Cette rencontre stratégique s’inscrit dans le cadre des discussions en cours pour redéfinir un nouveau partenariat entre le Sénégal et le FMI, fondé sur la transparence, la responsabilité et la mise en œuvre de réformes structurelles ambitieuses.