Pris à partie, Yaxam Mbaye frôle la mort...

"Yaxam a frôlé la mort. Je suis témoin oculaire. Il a failli mourir. Nous, de l'APR Dakar Plateau, étions en assemblée générale à l'école Abbé Pierre Sock. Des jeunes, munis d'armes blanches ont surgi de nulle part au moment où il (Yaxam) tenait son discours sur le perron de l'école. Et, c'était pour lui faire la peau. Fort heureusement pour lui, il a été sauvé in extremis par sa sécurité. Ces gros bras se sont farouchement opposés avant de l' extirper de la foule d'agresseurs par je ne sais comment . Sur ces entrefaites, des policiers du commissariat central de Dakar, alertés, sont vite intervenus; sinon les choses allaient dégénérer car chaque camp était armé. En fait, ces jeunes, habitent Rebeuss. Ils ont été alerté par le jeune coordonateur du Cojer de Dakar Plateau, en l'occurrence Fallou Dione. Qui, a voulu prendre la parole lors de la réunion dite de remobilisation. Niet catégorique des autres jeunes Apéristes. Se sentant offensé, humilié...Fallou , pas du tout exempt de reproches, est discrètement sorti pour aller ameuter des jeunes de son quartier" avons-nous réussi à tirer des vers du nez d'un jeune qui a assisté à l'AG des Apéristes.



Dakarposte a beau tenté de joindre les deux intéressés ( Fallou Dione et Yaxam Mbaye). En vain.



Nous y reviendrons