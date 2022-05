Pris en flagrant délit: Le voleur blesse le gendarme à l'œil d'un violent coup

Une rocambolesque affaire s'est passée à Pikine. Un gendarme en service à la Légion des Trains Ferroviaires (TER) a été blessé par un voleur. Selon des informations exclusives de Seneweb, B.Ndiaye a asséné un violent coup de poing à l'œil droit du pandore qui l'avait empêché de dépouiller une jeune dame. Détails !







A bord d'un bus Tata de la ligne 72 pour rentrer à son domicile, un gendarme a aperçu un voleur en train de tenter d'ouvrir la sacoche d'une passagère.







Ainsi le pandore a brandi sa carte professionnelle en vue de lui empêcher de dépouiller la jeune dame S.Sané.



Contre toute attente, le mis en cause a donné un violent coup de poing à l'œil droit du gendarme avant de prendre la poudre d’escampette selon des sources de Seneweb.



Toutefois, le voleur B.Ndiaye a été interpellé par la victime et des passants, à l'issue d'une course-poursuite.



Mis à la disposition des policiers du commissariat de Pikine, le mis en cause a été placé en garde à vue pour voies de fait et violences envers un agent de la force publique et tentative de vol.



Entendu sur procès-verbal par les éléments du commissaire Arona Bâ, le soi-disant marchand ambulant a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. B.Ndiaye affirme qu'il ignorait que S.S est un gendarme.