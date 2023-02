Prise illégale d’intérêt- La cour d'appel relaxe Ndèye Khady Gueye et Babacar Mané

L'ancienne Directrice du Fonds de Promotion Économique, Ndeye Khady Guèye, et l'assureur Babacar Mané peuvent pousser un ouf de soulagement.

Ils avaient été attraits a la barre pour des faits présumés de blanchiment d'argent et prise de participation illégale.

Lors d'un premier procés, ils avaient été condamnés le 20 avril 2017 à 4 ans de prison avec sursis et à payer solidairement à l'Etat la somme de 500 millions de nos pauvres sous dévalués.

Il revient à dakarposte que pendant le procès en appel, le parquet a demandé la confirmation du jugement rendu en première instance, mais le juge d'appel en a décidé autrement.

Ils ont donc été relaxés pour le plus grand bonheur de leurs familles respectives.

Tout est donc bien qui finit bien!