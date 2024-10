Prison Tambacounda: Bougane GUEYE en grève de la faim

Le leader de Geum Sa Bopp est depuis le 21 octobre à la prison de Tambacounda. Il a décidé d’entamer une grève de la faim d’après son chargé de protocole, Alioune Coumba DIOP. Selon Le Quotidien, il a fait un post Facebook pour déclarer que «Bougane GUEYE Dany refuse de s’alimenter depuis lundi, invoquant une méfiance envers les autorités sénégalaises qu’il tient pour responsables de son emprisonnement ».



Le leader de Geum Sa Bop et non moins candidat aux législatives anticipées du 17 novembre 2024 va être jugé au tribunal des flagrants délits de Tambacounda pour «refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agent».



























































































