Prison de Rebeuss : La directrice limogée à cause de Khalifa Sall

Le régime de Macky Sall en veule toujours à Khalifa Sall? En tout cas pour un simple" Ndogou" offert par la direction de Rebeuss aux détenus pour faire revenir la paix sociale dont les photos ont fait le tour du Sénégal, le régime est en colère. Et Macky Sall très présent dans les réseaux vient d'ordonner le limogeage d'Agnès Ndiogoye.





La goutte d'eau qui fait déborder le vase et mis la hiérarchie dans tous ses états est, sans doute, le ndogou "offert" pendant le Ramadan à l'ex-maire de Dakar. On voyait dans les images, largement relayées dans les réseaux sociaux, un Khalifa Sall rayonnant et entouré de la Directrice de la prison, Agnès Ndiogoye, du Juge d'application des peines et du colonel Daouda Diop, l'ancien Directeur de l'administration pénitentiaire devenu Gouverneur militaire du Palais.



Un événement perçu, rapporte Walf Quotidien, en hauts lieux comme un pied de nez au pouvoir. Il serait aussi reproché à celle qui dirigeait la prison depuis plus de trois (3) ans la mutinerie du 20 décembre 2016 et la cascade de décès notés dans la période 2016-2019.