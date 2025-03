Prison de Reubeuss-Ce geste salutaire du DG de la RTS, Pape Alé Niang, envers les détenus

Sous l'ère Pape Alé Niang, la Rts renforce son engagement social en conciliant la tradition du partage, et principes solidaires de l'humanitaire au profit de Sénégalais dans le besoin.



Après avoir offert des Kits Ndogou aux passagers du TER, il revient à dakarposte que le Directeur Général de la Rts a, encore mobilisé l’ensemble de ses employés pour venir en aide au nombre pléthorique de pensionnaires de la prison de Reubeuss, leur apportant réconfort et joie en cette période de fête (veille de célébration de la Korité).





Pape Alé Niang et quelques collaborateurs,représentant la boite , ont été filmés dans cette citadelle en train d'offrir généreusement des dons, notamment des denrées alimentaires témoignant d’un bel élan de générosité.



Un élan de solidarité salutaire, source d’inspiration et de bienveillance , qui permettra aux détenus un moment de bonheur malgré les épreuves qu’ils traversent.