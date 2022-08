Privatiser la Senelec – Belle proposition mais… qui sera le repreneur ?

Il y a de plus en plus de voix qui s’élèvent pour demander que la Senelec soit privatisée. Leurs arguments semblent pertinents. Car, il existe beaucoup de sociétés de l’Etat qui ne paient pas leurs factures, de mêmes que certains dignitaires politiques et religieux. Or, ces factures sont exorbitantes au vu de la taille des entreprises, des domiciles de ces privilégiés et des installations électriques qu’elles comportent. Privatiser, signifie aux yeux de ceux font cette proposition, que tous les privilégiés seront obligés de payer leurs factures, ce qui permettra à l’Etat d’économiser les milliards de francs dépensés en terme de subventions.

Mais il y a un hic. La Senelec avait déjà été privatisée sous le régime de l'ancien Président de la République Abdou Samba Toro Diouf au profit de Elyo et Hydro-Québec. Ce fut une catastrophe. Car, il est vrai que les salaires de certains cadres ont été réévalués à la hausse tandis que les simples employés n’ont pas bénéficié de ces augmentations de salaires. De plus, ce sont surtout les cadres du repreneur canadien et les Français qui ont bénéficié de tous ces avantages. Voitures de luxe, villas payées par Senelec, voyages en première classe, etc...

L’exemple de la Côte d’Ivoire n’est pas forcément pertinent. Là-bas, Ouattara qui était alors Premier ministre avait exigé que les repreneurs ne viennent pas avec leurs cadres de direction car la Côte d’Ivoire disposait de suffisamment de ressources humaines pour occuper tous les postes de direction. Ce que notre pays n’avait pas exigé lors de la privatisation de Senelec. A l’époque, les cadres sénégalais étaient quasiment mis sur la touche, même en ce qui concerne les actes de gestion.

Aussi, si l’on doit procéder à une nouvelle privatisation, on gagnerait à savoir qui sera le repreneur et quelle sera la place des cadres et employés sénégalais. Le nouveau repreneur viendra-t-il nous imposer un personnel expatrié qui va consommer toutes les recettes par des villas, des voitures, des vols en première classe et des virements spéciaux ? Voire !













