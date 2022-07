Prix récital de Coran : Une plainte contre le chargé de "Com" de la Senico

Khadim Bousso, patron de presse d’un média en ligne arabe, compte conduire en justice le responsable de communication de la société agro-alimentaire SENICO, pour non paiement de couvertures médiatiques lors du grand concours de senico organisé annuellement par ladite entreprise. Pour lui, « le responsable de communication de SENICO n’a pas honoré ses paroles lors du grand concours. »







« Après avoir trouvé un consensus sur le prix, nous révèle le directeur de publication du senarabe.com, premier site d’information en arabe au Sénégal, s’engage pour une belle couverture médiatique durant tout le concours qui s’est tenu à l’institut islamique en date du 06 jusqu’au 17 avril. Ce qui compte 15 articles écrits en arabe sur l’événement, et qui a permis aux Sénégalais qui n’ont que langue comme arabe de saisir les informations en temps réel sur ledit concours », a-t-il souligné.



En effet, Khadim Bousso se présentant comme l’un des pionniers de la presse en ligne arabe au Sénégal, compte se battre pour la promotion et la considération de cette branche de la presse dans le pays de la Teranga.



« Nous ne somme moins Sénégalais que les autres. Nous comptons mener d’autres actions dans les jours à venir pour un respect considérable à l’égard des Arabisants pour éviter que ce genre de situation se reproduise », a-t-il conclu