Procès Bougane Gueye Dany : le procureur requiert 3 mois d’emprisonnement ferme et 500.000 francs CFA d’amende.

Le procès du leader de Guem Sa Bopp se poursuit toujours au Tribunal de grande instance de Tambacounda. Après les plaidoiries des avocats, la parole au parquet qui demande 3 mois d’emprisonnement ferme et 500.000 francs CFA d’amende. Selon le procureur dont les propos nous sont rapportés par notre correspondant sur les lieux, « estime que le membre de la coalition Sam Sa Kaddù est responsable des faits qui lui sont reprochés et que, par conséquent, il doit subir la peine à la hauteur de ses actes ». Le dernier mot reviendrait alors au juge qui doit trancher et donner son verdict.





















































































