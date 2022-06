Procès Déthié Fall et Cie: tous les leaders de Yaw sont dans la salle.

Les députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam et autres partisans et sympathisants de la coalition Yaw feront face au juge, ce matin, pour répondre de leurs délits, en audience spéciale suite à leurs arrestations, le 17 juin dernier. Le procès vient à l’instant de débuter, à l’heure où ces lignes sont écrites. Cependant, tous les leaders de la coalition Yaw ont effectué le déplacement au palais de justice et sont présents dans la salle 4 pour soutenir leurs camarades. Habib Sy, Cheikh Tidiane Dieye, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Moussa Tine, Marie Sow Diawara, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj et Khalifa Sall entre autres sont tous assis côte à côte pour suivre l’audience.