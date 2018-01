Procès Khalifa Sall: La Convention des jeunes reporters menace de déposer une plainte

La convention des jeunes reporter du Sénégal fustige le comportement des forces de l’ordre à l’endroit de certains journalistes lors du procès du député-maire de Dakar. Sur les ondes de la Rfm, le président Pape Ndiaye a interpellé le procureur de la République, le ministre de l’Intérieur et la direction de la Police et menace de déposer un plainte si cette situation perdure.

A la sortie du procès de Khalifa Sall, certains journalistes ont été brutalisés et même arrêtés par les forces de l’ordre au moment des interviews. Une situation qui indispose la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) qui a tenu à dénoncer le comportement de certains policiers à l’endroit de leurs confrères qui ne faisaient que leur travail.

Le président de la Cjrs, Pape Ndiaye a interpellé les autorités compétentes sur la question et menace de déposer une plaine au niveau de la chambre d’accusation .